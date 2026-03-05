Fatma Nur öğretmenin adı okulunda yaşatılacak

2 Mart 2026'da İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in acı kaybı eğitim camiasını yasa boğdu. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitime adanmış hayatıyla öğrencilerine rehberlik eden Çelik'in adının görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada öğretmenliğin bir toplum mimarlığı ve insanlık rehberliği olduğuna dikkat çekilerek, Fatma Nur Çelik'in yalnızca bir kaybın değil aynı zamanda ortak bir hafızanın sembolü olacağı vurgulandı. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı "Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilecek. Okulun yapımını bağış yoluyla üstlenen Borsa İstanbul yönetiminin de bu kararı desteklediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca eğitim ortamlarının güvenliği ve öğretmenlerin huzur içinde görev yapabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği ifade edildi. Hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.