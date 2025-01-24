Şehit Okkan kabri başında anıldı

Hendek'te bulunan şehidin kabri başında düzenlenen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kurum müdürleri, Okkan'ın ailesi, Gaziler, Emniyet Teşkilatı ve Askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, törende yaptığı konuşmada, "Ben burada özellikle devletin sıcak elinin güler yüzünü Diyarbakır'da halkına hissettirerek gönüllerde taht kuran emniyet müdürümüzü saygı ve minnetle anıyorum. Allah kendisine öyle bir güzel insana şahadet nasip etti. Normal bir şekilde de kendisi ömrünü devam ettirip vefat edebilirdi. Ama her yıl mezarı başında anılmayan bir emniyet müdürü olarak kalacaktı. Şükretmeliyiz. Bütün ölmüş olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum." dedi.

Törende konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, "Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum, aslında söylenecek çok şey var ama ben Gaffar Müdürümüze, beraberindeki arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, şükranlarımı sunuyorum. başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Ahiret'e göç etmiş tüm gazilerimizi şehitlerimizi minnetle, rahmetle şükranla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, "Bugün aziz şehidimiz Ali Gaffar Okkan'ın edebiyate intikalinin 24. Yıl dönümünü kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. Aziz şehidimiz Diyarbakır'da görev yaparken, birlik ve beraberliğimize kast eden hainler tarafından şehit edildi. Ama milletin gönlünde çok büyük bir yer edindi. Ali Gaffar Okkan görevini yerine getirirken, aynı zamanda vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösteren, onların dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle sevinen, çok önemli bir şahsiyet ve devlet adamıdır. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, milletle devleti kaynaştıran, bu tutum ve davranışlarıyla görev yaptığı her yerde milletin sevgisine mazhar olmuş,yıllar geçmesine rağmen unutulmamış ve unutulmayacaktır. Aziz şehidimiz, Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı ve kendisiyle birlikte şehit olan 5 polis memurumuz rahmet ve saygıyla anıyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Şahadete yürüyen Ali Gaffar Okkan'ı ve 5 mesai arkadaşını rahmet, minnet ve sevgiyle yad eden AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, "24 yıl geçmiş ve hala 5 yaşında 6 yaşındaki çocuklara Gaffar Okkan ismi veriliyor. Bu büyük bir sevgi. Kendisin rahmetle anıyorum. Bu program gibi nice programların diğer müdürlerimiz, diğer valilerimizin bu sevgiye sahip olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." dedi. Vali Rahmi Doğan, "Devlet ile milletimiz kaynaşmasını sağlayan Diyarbakır halkına devletimizin ve polisimizin şefkat yüzünü gösteren Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı şahadetinin 24. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.Bugün burada seneyi devriyesinde yapmış olduğum törende bu kadar insanın burada toplanmış olması Ali Gaffar Okkan ve şehitlerimizin bu memleket içni bu millet için ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Polislik mesleği emniyet müdürlüğü sert iştir, biraz mesafeli iştir" dedi. Vali Doğan şunları kaydetti, "Çalışmış olduğumuz ilde bazen mesafe de koymak durumunda kalırsınız. Ama şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan hem Diyarbakır'da hem diğer çalıştığı illerde hem vazifesini en iyi şekilde yaparken, hem de halkla birlik beraberlik içerisinde bu görevini ifa etmiştir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu topraklar için binlerce yüz binlerce şehit verdik, vermeye de devam ediyoruz. Emniyet Müdürümüz Şehit Ali Gaffar Okkan'ı ve kendisiyle birlikte şehit olan 5 polis memurunu, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum"