Şehit olan askerin baba ocağında duygusal anlar: Çarşı izni için para gönderdim ama nasip olmadı

Şehit babası Ocak, "Oğlum bir gece önce şehit olacağını söyledi. Ben sabaha kadar namaz kılıp Kur'an okudum," diyerek duyduğu acıyı paylaştı. Baba Ocak, son konuşmalarında oğlunun helallik isteyip çarşı izni için para talep ettiğini de belirtti. "Oğlum bana, 'Hakkını helal et, yokluk içerisinde beni büyüttün. Senin bunu bilmeni istiyorum' dedi. Harçlık istedi ve çarşı izni olduğunu söyledi. Para gönderdim ama nasip olmadı, bankada kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kırşehir Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı, şehit Muhammed Ali Ocak'ı anmak amacıyla baba ve oğlun fotoğraflarını halı üzerine dokutarak aileye hediye etti.