Haberler Yaşam Haberleri Şehit olan askerin baba ocağında duygusal anlar: Çarşı izni için para gönderdim ama nasip olmadı
Giriş Tarihi: 17.12.2024 14:27 Son Güncelleme: 17.12.2024 16:27

Şehit olan askerin baba ocağında duygusal anlar: Çarşı izni için para gönderdim ama nasip olmadı

Kayseri’de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak’ın babası, oğluyla son konuşmasını anlattı. Saldırıda hayatını kaybeden Muhammed Ali Ocak’ın babası, oğlunun bir gece önce şehit olacağını hissettiğini söyledi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Şehit olan askerin baba ocağında duygusal anlar: Çarşı izni için para gönderdim ama nasip olmadı

Şehit babası Ocak, "Oğlum bir gece önce şehit olacağını söyledi. Ben sabaha kadar namaz kılıp Kur'an okudum," diyerek duyduğu acıyı paylaştı. Baba Ocak, son konuşmalarında oğlunun helallik isteyip çarşı izni için para talep ettiğini de belirtti. "Oğlum bana, 'Hakkını helal et, yokluk içerisinde beni büyüttün. Senin bunu bilmeni istiyorum' dedi. Harçlık istedi ve çarşı izni olduğunu söyledi. Para gönderdim ama nasip olmadı, bankada kaldı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kırşehir Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı, şehit Muhammed Ali Ocak'ı anmak amacıyla baba ve oğlun fotoğraflarını halı üzerine dokutarak aileye hediye etti.

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Şehit olan askerin baba ocağında duygusal anlar: Çarşı izni için para gönderdim ama nasip olmadı
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