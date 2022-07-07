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Giriş Tarihi: 7.7.2022 18:25 Son Güncelleme: 7.7.2022 18:26

Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'yı binler dualarla uğurladı

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi'nde ikamet eden ve Hakkari Yüksekova'da Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, binlerin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna  dualarla uğurlandı.

ABBAS ÇAKAR
Şehit Ömür Ertuğrul Sarı’yı binler dualarla uğurladı

Hakkari Yüksekova'da Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ömür Ertuğrul Sarı (27), Kilit-Pençe operasyonunda çıkan silahlı çatılmada şehit oldu. Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi'nde ikamet eden Bayram Sarı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gül Sarı çiftinin 2 çocuğundan biri olan Ömür Ertuğrul Sarı'nın acı haberi ailesine sabah saatlerinde verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Sarı'nın,Başiskele İlçesi Kullar Merkez Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası cenaze törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Serhan Aksoy, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Evinin önünde alınan helalliğin ardından camiye getirilen Sarı'nın cenaze namazını Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı. Daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi tekbirlerle götürülerek Kullar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'yı binler dualarla uğurladı
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