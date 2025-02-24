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Giriş Tarihi: 24.2.2025 13:46 Son Güncelleme: 24.2.2025 13:54

Şehit P. Er İbrahim Ülger Şahadetinin 17. yılında dualarla anıldı

2008 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Sınır Ötesi Güneş Operasyonu’nda şehit düşen P. Er İbrahim Ülger, şahadetinin 17. yıl dönümünde Kırıkkale Şehitliği’nde dualarla anıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehit P. Er İbrahim Ülger Şahadetinin 17. yılında dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ve şehidin ailesinin düzenlediği programda, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi.

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehidin hayatı ve kahramanlığı hakkında bilgi vererek, "Şehidimiz İbrahim Ülger, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda etti. Onu ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi. Törene katılanlar, İbrahim Ülger'in yanı sıra aynı operasyonda şehit düşen Yusuf Özmen, Murat Bağtur ve Zafer Kılıç'ı da unutmayarak, vatan için can veren tüm kahramanları bir kez daha saygıyla yad etti.

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Şehit P. Er İbrahim Ülger Şahadetinin 17. yılında dualarla anıldı
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