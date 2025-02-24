Şehit P. Er İbrahim Ülger Şahadetinin 17. yılında dualarla anıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ve şehidin ailesinin düzenlediği programda, Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi.

Dernek Başkanı Rıfat Öcal, şehidin hayatı ve kahramanlığı hakkında bilgi vererek, "Şehidimiz İbrahim Ülger, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda etti. Onu ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi. Törene katılanlar, İbrahim Ülger'in yanı sıra aynı operasyonda şehit düşen Yusuf Özmen, Murat Bağtur ve Zafer Kılıç'ı da unutmayarak, vatan için can veren tüm kahramanları bir kez daha saygıyla yad etti.