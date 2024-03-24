Şehit polis adına kütüphane açıldı

Terör örgütünün 12 yıl önce Şırnak'ta gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit edilen Özel Harekat Polisi Mustafa Erdoğan'ın adının verildiği Başakşehir'deki İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nda Kütüphane Haftası nedeniyle anma programı düzenlendi.18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma, 21 Mart Şehit Polis Mustafa Erdoğan'ı Anma ve Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, adı okula verilen Şehit Polis Mustafa Erdoğan'ın annesi Tuğba ve babası Ramazan Erdoğan, Polis Özel Harekât polisleri, sendika temsilcileri ve Okul Müdürü Nihat Yeşilyurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şehit Polis Mustafa Erdoğan için hazırlanmış resimler sergilendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerinin de anıldığı programda öğrenciler kostümler giyerek savaş dönemini canlandırdı. Öte yandan öğrenciler Mustafa Erdoğan'ın şehit olmasının 12. yıldönümü vesilesiyle, programa katılan şehit annesi Tuğba Erdoğan'a Türk bayrağı takdim etti. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte gözyaşları sel oldu.Kütüphane Haftası nedeniyle Başakşehir Kaymakamı ve protokol tarafından okula adı verilen Şehit Polis Mustafa Erdoğan Kütüphanesi'nin de açılışı yapıldı. Modern kütüphane beğeni topladı. Kütüphane açılışı sırasında öğrenciler piyano resitali sundu.