Şehit polis Aydın Üyenarık için resmi tören düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve 1 Kasım 2025 tarihinde Tuzla İlçesi'nde görevli bulunduğu resmi polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 48 yaşındaki Polis Memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Kafatasında kırık yaşanan, beyin kanaması geçiren ve yedi aydır tedavi altında yaşam mücadelesi veren Aydın Üyenarık, Tuzla Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken şehit olan Polis Memuru Aydın Üyenarık için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Resmi törene şehidin ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Protokolü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne uğurlandı. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği ifade edildi.