Haberler Yaşam Haberleri Şehit polis Aydın Üyenarık için resmi tören düzenlendi
Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:33

Şehit polis Aydın Üyenarık için resmi tören düzenlendi

İstanbul Tuzla’da yedi ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavisi süren Polis Memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Şehit polis için resmi tören düzenlendi. Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya uğurlandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Şehit polis Aydın Üyenarık için resmi tören düzenlendi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve 1 Kasım 2025 tarihinde Tuzla İlçesi'nde görevli bulunduğu resmi polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 48 yaşındaki Polis Memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Kafatasında kırık yaşanan, beyin kanaması geçiren ve yedi aydır tedavi altında yaşam mücadelesi veren Aydın Üyenarık, Tuzla Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken şehit olan Polis Memuru Aydın Üyenarık için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Resmi törene şehidin ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Protokolü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Ceyhan İlçesi'ne uğurlandı. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği ifade edildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit polis Aydın Üyenarık için resmi tören düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA