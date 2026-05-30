Şehit polis Aydın Üyenarık memleketinde toprağa verildi

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli, evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada ağır yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede dün kalbinin durması sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

DEV TÜRK BAYRAĞI

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu önce dev Türk bayrağı asılan baba evine ardından da cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.