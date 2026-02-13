Şehit polis Hakan Telli’nin katillerine ceza yağdı

İstanbul'da 3 yıl önce düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesi ve polis memuru A.Y.Ç.'nin yaralanması üzerine başlayan Anucurlar Suç Örgütü davası karara bağlandı. Kâğıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Baskında Anucurlar Suç Örgütü tarafından polis memuru Hakan Telli şehit edilirken, polis A.Y.Ç. ise ağır yaralanmıştı. 51 sanıklı davada mahkeme tarafından 17 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Anucurlar Suç Örgütü'ne yönelik duruşma İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyayı karara bağladı. Anucurlar Suç Örgütü lideri Ozan Anucur'u mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte 85 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olayın faillerinden Akın Arsakay'a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezasına hükmetti. Dosyada bulunan diğer 37 sanık hakkında değişen miktarlarda hapis cezasına hükmolundu.