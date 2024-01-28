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Giriş Tarihi: 28.1.2024 17:22 Son Güncelleme: 28.1.2024 17:35

Şehit Polis Memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Cengiz Parlak, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

SERKAN ATICI
Şehit Polis Memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve Sakarya'da bir trafik kazası sonucu şehit düşen Amasyalı Polis Memuru Cengiz Parlak, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Polis Cengiz Parlak için öğle namazına müteakip düzenlenen törene Şehidim Kıymetli Ailesinin yanı sıra; Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek, Hasan Çilez ile Reşat Karagöz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Camiinde düzenlenen törenin ardından Şehit Polis Cengiz Parlak'ın naaşı dualar eşliğinde Polis Şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Vali Yılmaz Doruk, Şehit polisin ailesine Şanlı Türk Bayrağı takdim ederek, baş sağlığı ve sabırlar diledi.

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Şehit Polis Memuru son yolculuğuna uğurlandı
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