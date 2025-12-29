Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün cenaze programı belli oldu

Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk'e ulaştırıldı. Haberinin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehit polis memuru Turgut Külünk'ün naaşı, yarın sabah saat 09.30'da Yalova'da düzenlenecek resmi törenin ardından Düzce'ye getirilecek. Şehidin ikindi namazına müteakip Akçakoca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kapkirli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan Düzce Valisi Selçuk Aslan beraberinde ki heyet ile şehidin baba ocağına giderek ailesine taziyeye ziyaretinde bulundu.