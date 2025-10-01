Şehit polis Ömer Amilağ, memleketi Şanlıurfa’da dualarla uğurlandı

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezinde meydana geldi.

16 yaşındaki E.B., polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı. Nöbet kulübesi yakınındaki polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ saldırıda yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede polis ekiplerince kıstırılırken, çıkan çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Ömer Amilağ ise 23 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybederek şehit oldu. Böylece saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

CENAZE TÖRENİ VE UĞURLAMA

Şehit Ömer Amilağ için ilk tören, görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi. Törende silah arkadaşları ve emniyet teşkilatı, Amilağ'a son görevlerini yerine getirdi. Sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karayolu ile memleketi Şanlıurfa'ya ulaştırıldı. Baba ocağında helallik alınmasının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Eyyübiye ilçesindeki Eyyüp Peygamber Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine, içişler Bakan yardıkcısı Mehmet Sağlam. Emniyet genel müdür yardımcısı Ömer Urhal Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Törene şehidin babası Mahmut Amilağ, Annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, ailesi, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SON YOLCULUK: ŞEHİTLİKTE DUALARLA UĞURLANDI

Törende önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehit polis memurunun özgeçmişi okundu. Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan duanın ardından, cenaze namazı kılındı. Şehit Ömer Amilağ'ın naaşı, sevenlerinin omuzlarında Haliliye ilçesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Şehitlik Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.