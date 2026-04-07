Şehit Polis Seçkin Yalçın, Elazığ’da törenle son yolculuğuna uğurlandı

30 Mart 2026 tarihinde İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da bulunduğu zincirleme kazada ağır yaralanan Seçkin Yalçın, kaldırıldığı Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026'da şehit oldu.

DÜN İSTANBUL'DA, BUGÜN ELAZIĞ'DA TÖREN

Şehit polis memuru için dün İstanbul'da kurum öncesi bir tören düzenlendi. Törenin ardından Yalçın'ın naaşı, saat 20.55'teki uçakla Elazığ'a gönderildi. Naaş, saat 22.40'ta Elazığ'a ulaştı. Bugün ise Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazına müteakip bir tören gerçekleştirildi. Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, şehidin ailesi, yakınları, emniyet teşkilatı mensupları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUK

Camide kılınan cenaze namazının ardından şehit Yalçın'ın naaşı, Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyüne götürüldü. Burada köy mezarlığında düzenlenecek defin töreniyle şehit polis, gözyaşları arasında toprağa verilecek. 01.01.1990 doğumlu olan Şehit Seçkin Yalçın, bekardı. Elazığ'ın Keban ilçesi Kallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ailesi ikamet ediyordu.