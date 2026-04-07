Şehit polis Seçkin Yalçın memleketinde törenle karşılandı

İstanbul'daki törenin ardından Elazığ'a getirilen şehidin cenazesi, Elazığ Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılandı. Törende İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tören mangası hazır bulunurken, dualar edilmesinin ardından naaş İmam-Azam Camisi'ne götürüldü.

Şehit Yalçın için cenaze namazının öğle namazına müteakip kılınacağı, ardından Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde toprağa verilecek.

Karşılama törenine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Ümit Durmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel başta olmak üzere çok sayıda askeri ve sivil yetkili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehidin yakınları katıldı.