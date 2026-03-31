Şehit polis son yolculuğuna dualarla uğurlandı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda geçtiğimiz gün, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Mustafa Aydın (29), olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen ancak durumu ciddiyetini koruyan Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit polisin cenazesi, Fatih Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Şerife Aydın, babası Kamil Aydın, kız kardeşi Ayşe Firdevs Aydın, yakınları, taziyeleri kabul etti. Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile şehidin meslektaşları katıldı. Şehit polis Aydın için ikinci namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.