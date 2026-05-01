Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın (34) cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi. Serkan Hızlı'nın cenazesi, dün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törenin ardından Akhisar ilçesindeki Yeni Gülruh Camii'ne getirildi. Hızlı için camide öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; annesi Hatice Hızlı (65), babası Enver Hızlı (68), kardeşi Gökhan Hızlı'nın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırıldı. Gülruh Sultan Camii'nde kılınan namaz sonrası Şehit Hızlı'nın naaşı, Akhisar Şehitliği'nde toprağa verildi. Bu sırada şehidin annesi Hatice ve babası Enver Hızlı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bornova'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serkan Hızlı'nın ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. ANKARA