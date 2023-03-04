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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Şehit polise acı veda

ABBAS ÇAKAR
Şehit polise acı veda
Kocaelı'nın Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücü O.U.'nun çarpmasıyla ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren polis memuru Hıdır Canoluk (41), son yolculuğuna uğurlandı. Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Canoluk'un Türk bayrağına sarılı tabutu, polis korteji eşliğinde emniyet müdürlüğüne getirildi. Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, törende, Canoluk'un ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileyerek, "Hıdır kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce bir mertebede, buna inanıyoruz. Tek tesellimiz budur" dedi. Canoluk'un eşi Eda Canoluk ve ağabeyi jandarma astsubay Uğur Canoluk, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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Şehit polise acı veda
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