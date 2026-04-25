Şehit polisin kızı dünya 3’üncüsü oldu

HATAYLI şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in 9 yaşındaki kızı Ömür Şimşek, Avustralya'da düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda dünya 3'üncüsü oldu. Ömür Şimşek "Bir sonraki hedefim, Berlin'de düzenlenecek olan Matematik Olimpiyatlarına gidip, dünya birincisi olarak altın madalya kazanmak" dedi. Ömür Şimşek ile annesi Hatice Şimşek, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Küçük kızı tebrik eden Vali Masatlı, Şimşek'in babası gibi Türk bayrağını dalgalandırdığını belirterek, "Ömür, Türk bayrağını dalgalandırmak için orada mücadele etti, çalıştı, başardı ve ödülle yanımıza geldi. Ben kendisini canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.