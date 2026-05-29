Şehit polisin oğluna doğum günü sürprizi

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan şehit polis memurunun ailesini ziyaret eden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Ali Burak'ın doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Polis ekiplerinin sürpriz ziyareti sırasında duygusal anlar yaşanırken, doğum günü pastası da kesildi. Etkinlik boyunca emniyet personeli ile yakından ilgilenen Ali Burak'ın mutluluğu dikkat çekerken, polis ekipleri şehit ailesiyle bir süre sohbet etti. Programda, şehitlerin emanetleri olan çocukların her zaman yalnız olmadıkları ve devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Siverek Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Ali Burak Öztürk'e sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam temennisinde bulunuldu. Ali Öztürk, 2015 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hendeklerin kapatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör