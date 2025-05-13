Şehit Savcı Mehmet Kiraz’ın babası: Oğlumuzu seviyoruz ama devletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz





Bir baba olarak yüreğinin yandığını ancak ülkenin feraha çıkması ve terör belasından kurtulacak olması nedeniyle alınan her kararı destekleyeceğini belirten Kiraz "Bizim için devletimiz önemli. Evet oğlumuzu severiz. Çok da severiz hala de seviyoruz. Ama herkes şunu çok iyi bilsin ki biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu milletin bekası için birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız yeter ki bu terör belası bitsin. Bu millet feraha kavuşsun bu millet huzura kavuşsun. Bu devlet artık bu düşmanlarla uğraşmasın. Bizim bu devletimiz bu kadar daha nüfusa yeter. Rabbim gerçekten geliyorlarsa gerçekten oluyorsa rabbim hayırlı etsin. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe canı gönülden el atmışlardır. Biz onların vereceği her türlü karara boynumuz kıldan incedir" dedi.