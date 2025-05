Şehit Savcı Mehmet Kiraz’ın babası: Oğlumuzu seviyoruz ama devletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz

"BEN OĞLUMA HER ZAMAN ADALETİNLE ANIL DİYE ÖĞÜT VERDİM"

Oğlunun hasretini her gün yüreğinde hissettiğini söyleyen acılı baba, "İnanır mısınız yüreğimize de her gün kor düşüyor. Bir evlat yetiştiriyorsunuz. Yemiyorsunuz yediriyorsunuz. İçmiyorsunuz içiriyorsunuz. Giymiyorsunuz giydiriyorsunuz. Okutuyorsunuz bir yere getiriyorsunuz. Devlete bir nevi hibe ediyorsunuz. Ben evladım savcı olduğu zaman kendisine daima şunu tembihlemişimdir 'oğlum senin gittiğin yerde ismin anılmasın, senin gittiğin yerde adaletin alınsın'. Hiçbir sebebi yokken ne yapıyordu benim oğlum Berkin Elvan'in davasına bakıyordu. Kendileri de biliyordu dava bitirme aşamasına gelmişti. Fakat tam bitireceği zaman geldiler adliyeye girdiler o manzaralar yaşandı. Neticede akıbet şehadet ile sonuçlandı. Biz buna rağmen devletin bekası için o günde bir yanlış kelime kullanmadık bugün de kullanmıyoruz. Çünkü Cenabı Allah affedeni seviyor" şeklinde konuştu.