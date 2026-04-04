Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına resim sergisi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına kişisel resim sergisi açıldı. Adliyenin atrium alanındaki serginin açılışında konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, "Geçtiğimiz 11 yıl bizim teröre öfkemizi azaltmadı. Şehidimize duyduğumuz özlemimizi de azaltmadığı gibi, daha da artırdı. Ancak Hakkı amcamızın dirayeti, duruşu ve manevi gücü, bizlere bu acıyla mücadele konusunda büyük cesaret veriyor" dedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da şehit savcının yakın dostu olduğunu belirterek, Kiraz'ın son derece merhametli, yargı camiasına en iyi şekilde hizmet eden, çok değerli biri olduğunu söyledi. Sarıhan, "Terör her daim karşısında bizi bulacaktır. Bu ülkenin yargı camiasının bütün temsilcileri her zaman için terörün karşısında dimdik duracaktır. Bu vesileyle kendisini bir kere daha yâd ederken yargı camiasında şehit olan, hayatlarını kaybeden bütün mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Şehit Savcı Kiraz'ının babası Hakkı Kiraz ise serginin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

