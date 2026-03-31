Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adliyesi’nde anıldı

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 11. yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademit, şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim-savcı ve adliye personelleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TERÖR DİZ ÇÖKMEYE MAHKUMDUR

Programda konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, şehit Mehmet Selim Kiraz'ı her daim yaşatacaklarını belirterek, "Bugün sadece yas tutmak için değil bir duruşu tazelemek, değerlere olan bağlılığımızı bir kez daha ortaya koymak için buradayız. Şehidimiz elim bir olayla şehit edilmiştir bu hain saldırı yalnızca Mehmet Kiraz'a değil bağımsızlığımıza Türk yargısını ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır. Hainlerin alçakça saldırısı ne şehidimizin onurlu mücadelesine, ne de bizim adalete olan inancımızı sarsabilmiştir. Şehidimiz kendini milletine adamış, örnek bir vatan evladıdır, Mehmet Selim Kiraz yalnızca bir Cumhuriyet savcısı, hukukçu değil; dürüst, çalışkan sevgi dolu bir insandır. Şehidimiz görev başında adalet dağıtılırken şehit edilmiştir. Bizlere düşen onu yaşatmak adalete sahip çıkmak, hukukun üstünlüğünden asla taviz vermemektir. Her türlü saldırı karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz, terör ne kadar kalleş olursa olsun hukuktan aldığımız güçle diz çökmeye mahkumdur" dedi.

"ŞEHİDİMİZ ADALETiN ORTAK VİCDANINDA YAŞAMAKTADIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, teröre karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz; bundan 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit oldu. O gün, kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ile birlikte demokratik hukuk devletimizin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatımız hedef alındı. Adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarımız ise teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdü. Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği makamına karanfil buketi bırakıldı, dualar edildi.