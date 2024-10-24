Şehit taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Kahramankazan TUSAŞ'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde meydana gelen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Teröristler Murat Arslan kontrolündeki taksiye binerek Arslan'ı sırtından vurdu. Arslan'ın cansız bedeni aracın bagaj kısmında bulundu. Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeye Arslan'ın ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı. Arslan'ın naaşı öğle namazına müteakip Kahramankazan Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin başı sağ olsun. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler ölü değildir, diridirler. Murat Arslan kardeşimizin anası, babası ailesi başta olmak üzere yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyorum. Yardım ve dayanışma ile düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı millet olarak Bütün şehitlerimize rahmet olsun" dedi.