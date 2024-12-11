Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz şehit olmuştu. Kayserili olan Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'nin cenazesi Isparta'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan İsa Baydilli'nin naaşı cenaze namazı için Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Baydilli'nin naşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Kartal Şehitliği'ne taşındı. Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli burada vatan toprağına emanet edildi.