Haberler Yaşam Haberleri Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlandı
Giriş Tarihi: 17.5.2023 17:35 Son Güncelleme: 17.5.2023 18:52

Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlandı

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 Jandarma personelinden Uzman Çavuş Bayram Doğan (26)'ın naaşı, Şırnak'taki törenin ardından gece uçakla Tokat'a getirildi. Burada il protokolü tarafından törenle karşılanan şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan ikindi namazının ardından ebediyete uğurlandı.

MİHRİBAN KOÇAKER
Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan memleketi Tokat’ta ebediyete uğurlandı

Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken Şırnak İli Bestler Dereler bölgesinde operasyon esnasında şehit olan Tokat/ın Turhal ilçesi Çayıraltı köyü nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'taki törenin ardından önceki gece uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Burada il protokolü tarafından yapılan karşılamada şehidin annesi Havva babası Necati Doğan ile şehidin kardeşleri, ailesi Türk Bayrağına sarılı şehidin naaşını gözyaşları içinde karşıladı. Daha sonra ikindi namazına müteakip defnedileceği Turhal ilçesine götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan için Turhal Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. İl Protokolününü hazır bulunduğu törende şehidimizin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Şehidin Uzman Çavuş olan ve Hakkari'de görev yapan kardeşi İsmail Doğan üniforması ile katıldığı törende şehit kardeşinin Türk Bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin toplam 5 kardeş olduğu ve kardeşlerden 4'ünün jandarma uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katılırken İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Bayram Doğan Çayıraltı Köyü'nde defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
14 Mayıs akşamı CHP için manipülatörlüğe soyunmuştu: Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu!
Yılmaz Özdil’den CHP’ye zehir zemberek sözler: Belki bu defa anlaşılır umuduyla yazıyorum
İYİ Parti’den vekil seçilen Beker’den ikinci tur tahmini: Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez
Şırnak’tan acı haber geldi: 5 şehit
Tuncay, Soner, Nihat ve İsmail kimin adamı?
YSK değil CHP çuvalladı! CHP sisteme tutanakları yanlış girdi, faturayı YSK'ya kesmeye çalıştılar
Depremzedelere 'oy' cezası! AK Parti ve Erdoğan'ı seçtiler diye kapı dışarı edildiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA