Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan memleketi Tokat’ta ebediyete uğurlandı

Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken Şırnak İli Bestler Dereler bölgesinde operasyon esnasında şehit olan Tokat/ın Turhal ilçesi Çayıraltı köyü nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'taki törenin ardından önceki gece uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi.

Burada il protokolü tarafından yapılan karşılamada şehidin annesi Havva babası Necati Doğan ile şehidin kardeşleri, ailesi Türk Bayrağına sarılı şehidin naaşını gözyaşları içinde karşıladı. Daha sonra ikindi namazına müteakip defnedileceği Turhal ilçesine götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan için Turhal Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. İl Protokolününü hazır bulunduğu törende şehidimizin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Şehidin Uzman Çavuş olan ve Hakkari'de görev yapan kardeşi İsmail Doğan üniforması ile katıldığı törende şehit kardeşinin Türk Bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin toplam 5 kardeş olduğu ve kardeşlerden 4'ünün jandarma uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katılırken İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Bayram Doğan Çayıraltı Köyü'nde defnedildi.