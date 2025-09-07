Şehitkamil’de eğitime renk geldi

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere destek amacıyla 100 bin çantalı boyama seti ve resim defteri dağıtımı başlattı. İlk etapta 40 bin set okul sıralarına bırakıldı, kalan 60 bin setin dağıtımı kısa sürede tamamlanacak.Başkan Yılmaz, "Çocukların mutluluğu benim en büyük motivasyonum. Her zaman yanlarındayım" dedi. Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocukların sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla bu tür projelere devam edeceklerini belirterek, "Belediye başkanlığım süresince hiçbir çocuk arkadaşını izlemek zorunda kalmayacak" ifadelerini kullandı.