Şehitler Ormanı’na gözü gibi bakıyorlar

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, her bir ladin ağacının bir şehidi temsil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu hatıra ormanı, yalnızca bir ağaçlandırma çalışması değil; bizim için evlatlarımızın anılarının sonsuza dek yaşadığı kutsal bir mekân. Buradaki 196 ağacın her biri, bir kahramanımızın adını taşıyor. Her ağacın yanında, şehidimizin ismi, mesleği ve şehadet tarihi silinmeyecek şekilde mermer kaidelere kazındı. Ağaçları sularken ruhlarına dua ediyor, huzur buluyoruz. Orman işletme Müdürü Mustafa Çankaya ve değerli personeline desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Orman Müdürlüğümüzle iş birliği içinde bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Şehitler ormanımıza gözümüz gibi bakıyor, burada anılarını yaşatmanın onurunu taşıyoruz."