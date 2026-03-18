Şehitler unutulmadı, Millet tek yürek oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende, Teğmen Serkan Kahraman günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak şehitlerin aziz hatırasının daima yaşatılacağını vurguladı. Programın ikinci bölümü Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Sarıibrahim, şehitlik defterini imzaladı. Protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Sarıibrahim ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak dua etti. Düzenlenen anma programına protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.