Şehitlerin emaneti gençlerin omzunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı', Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış'a geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü ilçede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri, Sarıkamış Ekspresi'ni bayraklarla karşıladı. Bakan Göktaş, konuşmasında, "Sarıkamış Harekatımızın 110'uncu yıldönümü vesilesiyle ecdat yadigarımızın topraklarındayız.

Bugün Türkiye'den ve yurtdışından, ayrıca bakanlığımızın çeşitli hizmet yurtlarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik. Evlatlarımızın pek çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi. Onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak hem de bu kutlu mücadelede, nasıl mücadele ettiklerini, kahramanlıklarını aktarmak üzere bu tür program tertipliyoruz" dedi.

ŞEHİT AİLELERİYLE YEMEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleriyle birlikte yemekte buluştu. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tüm şehitler için dua edildi. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bugün, vatan uğruna canlarını feda eden, karla kaplı dağlarda tarihin en çetin mücadelelerinden birini vererek şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bu toprakların bağrında yatan kahramanların milletin onuru ve bağımsızlık ruhunun ölümsüz temsilcileri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Sarıkamış; soğuk kış gecelerinde bir milletin vatan sevgisini ölümsüz kılan kahramanlık destanı, karların altında saklı kalan yiğitlerin hâlâ yüreğimizde yankılanan sesi. 1914 yılının o zorlu günlerinde binlerce vatan evladı, karla kaplı dağların amansız soğuğuna ve tüm imkansızlıklara rağmen yüreklerinde taşıdıkları vatan aşkıyla ilerlediler. Gözlerini kırpmadan, geri dönmeyi hiç düşünmeden, her adımda aziz milletimizin istiklal umudunu yücelterek mukaddes yürüyüşe çıktılar. Bu kahramanlar bize sadece bir zafer değil, aynı zamanda birlik, fedakarlık ve iman dolu bir ruhun destanını bıraktılar. Onlar 'vatan' dediğimiz kutsal kelimeyi sonsuza dek yücelttiler" dedi.