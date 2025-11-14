Şehitlerin emanetleri bu müzede: 199 kahramandan geriye kalanlar burada sergileniyor

Aksaray Belediyesi tarafından şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onların emanetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 6 Kasım 2023 tarihinde hizmete açılan Şehitler Müzesi, 2 yıl gibi bir sürede 280 bin kişiyi ağırlamayı başardı. 600 metrekarelik bir alana sahip olan müze, mimari yapısı ve tematik düzeniyle dikkat çekiyor.

Müzeye girişinde '3 Hilal' motifinden ilham alınarak tasarlanmış kubbe formu, İslam'ın tevhit, adalet ve ahlak anlayışını sembolize ediyor. Kubbenin altında yer alan ışık huzmeleri ise birlik, beraberlik ve ilahi kudreti temsil ediyor. Müzenin sağ tarafında yer alan emanet bölümünde ise 1950 yılından günümüze kadar şehit olmuş 199 kahramanın isimleri, fotoğrafları ve çok sayıda kişisel eşyaları sergileniyor.

Aksaraylı şehitlerin arasında İstiklal, Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitleri yer alıyor. Anı bölümünde ise şehit yakınlarının hatıralarına yer veriliyor. Ziyaretçiler burada, şehitlerin cepheye giderken yazdıkları mektupları, günlükleri ve ailelerine bıraktıkları son mesajları görebiliyor. Ayrıca müzede yer alan dijital ekranlarda, Aksaraylı şehitlerin hayat hikâyeleri ve görev yaptıkları bölgeler hakkında da bilgiler sunuluyor. Ziyaretçilerin hem duygusal bir bağ kurması hem de şehrin tarihine tanıklık etmesi sağlanıyor.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, "Şehitlerimiz bu vatanın en büyük emanetidir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak, bizlerin en önemli görevidir. İki yıl önce kapılarını açtığımız Şehitler Müzemiz, hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin vatan sevgisini, milli duruşunu ve tarih bilincini pekiştiren anlamlı bir mekân haline geldi. Bu müze, Aksaray'ın vefa duygusunun somut bir göstergesidir. Müze şehrin kültürel ve manevi mirasına katkı sunuyor. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, onların hatıralarını geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.