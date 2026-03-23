Şehitlerin resmi otobüs duraklarında

Samsun'da yaşayan Kaman ailesi, otobüs duraklarına şehitlerin resmini yaparak isimlerini veriyor. Bugüne kadar birçok otobüs durağını boyayıp şehitlerin resimlerini yapan Melisa Kaman, son olarak 3 ay önce İstanbul'daki narkotik operasyonunda şehit edilen polis memuru Emre Albayrak'ın adına da şehidin evine giden yoldaki otobüs durağını boyayarak adının yaşatılmasını sağladı. Eşi Ufuk ve 5 yaşındaki çocuğunun da eşlik ettiği Melisa Kaman, 'Şehitlerimizin hatırasını duraklara taşıyoruz' sloganıyla yola koyulduklarını belirterek "Şehitlerimizi unutturmadık, unutturmayacağız" dedi.

EŞİNİN MONTUYLA GİTTİ

Şehidin eşi İrem Albayrak, eşinin adının verildiği durağa onun en sevdiği montunu giyerek gitti. Albayrak bu anları, "Canımın canı, en sevdiğin montunu giyip geldim yanına. Kokun üzerimde geldim. Seni çok seviyorum. Oralara giderken yanından geçip gittiğimiz bu durak, ne kadar anlam kazandı" dedi. Kaman çifti, İstanbul'da şehit edilen öğretmen Fatma Nur Çelik adına da bir durağı boyayıp ismini verdi.