Şehitliklere ziyaret akını sürüyor

Kurban Bayramı
'nın ikinci gününde de vatandaşlar şehitlerini yalnız bırakmadı. İstanbul
Edirnekapı Şehitliği'ne gelen çok sayıda vatandaş kabirleri ziyaret edip dualar etti. Şehit mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022'de şehit düşen Halil İbrahim Yiğit'in babası Ragıp Yiğit, şehit babası olduğu için gururlu olduğunu söyledi. Yiğit, "Bizim bayramımız böyle. Önce oğlumuzun yanında olmak istiyoruz. Kendimizi böyle teselli ediyoruz. Oğlum nişanlıydı, düğünü olacaktı ama olmadı" dedi. Trabzon
'daki Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda da dualar edilip Kur'an-ı Kerim okundu. Protokol üyeleri aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı minnet duygularını dile getirdi.