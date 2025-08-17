Seki Zümrüt Çayırının Başpehlivanı İsmail Koç oldu

Seydikemer Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleşen Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinde pehlivanlar, Seki Çayırında kıyasıya mücadele etti. 65 Başpehlivan olmak üzere toplam 1000 güreşçinin mücadelesi Seki Er Meydanında güreşseverlere seyir zevki yaşattı. Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başladı. Gün boyunca çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli'nin pehlivanı, Büyük Orta Boy'da yarışan Cemal Cumbur'un müsabakaları tribünlerde zaman zaman heyecanlı anlar yaşattı. Güreşsevelerin büyük bir coşkuyla izlediği yağlı pehlivan güreşlerinde Cemal Cumbur Büyük Orta Boyda üçüncü oldu.

Seydikemer Belediyesinin gelecek vaat eden güreşçilerinden Muhammet Enes Özcan da, Küçük Orta Büyük Boyunda rakiplerini tek tek yenerek 1'inciliği kazandı, altın madalyanın sahibi oldu.

Güreş müsabakalarının finalinde ise Seydikemer Belediyesinin başpehlivanı İsmail Koç ve Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin son baş pehlivanı Orhan Okulu ile başpehlivanlık için Seki Çayırında kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık mücadelesini İsmail Koç kazanarak, 32'nci Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık 11 saat süren güreş müsabakalarını, yaklaşık 45 Bin kişinin güreşleri izlemek üzere geldiği öğrenildi.

Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri Müsabakalarına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, Geçmiş Dönem Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Turhan Kaçar, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve il teşkilatı, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü ve ilçe teşkilatı, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve ilçe teşkilatı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Dirmil Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı, Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş,Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, siyasi parti ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, davetliler ve yaklaşık 50 bin güreşsever katıldı.

"ATA SPORUMUZU GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinde konuşan Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli; "Bu güne kadar üst üste 3 kez güreş ağası olarak yer aldığım, daimi Altın Kemerli ağalık onuruna ulaştığım bu çayırda, bugün belediye başkanı olarak karşınızda olmaktan kıvanç duyuyorum. Seydikemer İlçemizde Ata sporunu yaşatmak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve yağlı güreşlerimizi geniş kitlelere aktarabilmek adına düzenlediğimiz 31. Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri Muğla'nın en büyük güreş organizasyonu halini aldı. Türk tarihi ve kültüründe önemli yeri olan yağlı pehlivan güreşlerini, ilçemizde düzenlemekten ve gelecek kuşaklara aktarmaktan büyük onur duyuyoruz. Geçen 31 yılda Geleneksel Güreşlerimiz için emeği geçen başta Seydikemer kurucu Belediye Başkanımız, şuanki Milletvekilimiz Sayın Yakup Otgöz olmak üzere Seki Belde Belediye Başkanlarıma ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hep demiştim memleketim Seydikemer'e faydalı işler için elimizi, gövdemizi taşı altına koymaya hazırız diye. Şimdide bir kez daha huzurlarınızda söz veriyorum. İlk günkü heyecanla yarında sizler ile yan yana, beraberce elimizi gövdemizi taşın altına koyup güzel işlere birlikte imza atacağız.Tarih ve Huzur kenti Seydikemer İlçemizde 30 yıllık geçmişe sahip olan Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinin bu yıl bir yenisini daha tertip etmekten dolayı şahsım ve ekibim adına onur ve mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı coşku, heyecan ve katılımla Geleneksel Seki Zümrüt Çayırı Güreşlerini gerçekleştirmek nasip olur.

Eserler ve hizmetler üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Yağlı pehlivan güreşlerimizi kültürümüze yakışan bir şekilde gerçekleştirebilmek için Seydikemer Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Kırkpınar er meydanında mücadele eden tüm baş pehlivanlarımız er meydanımızdadır. Siz misafirlerimize kıran kırana mücadelelerin olduğu seyir zevki yüksek, güreşler izletmek istiyoruz. Güreş organizasyonumuzda 65 başpehlivanımız ve 14 boyda 1000 civarında güreş sporcumuz kıspet giyerek el bağladılar. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Geleneksel Seki Zümrüt Çayırında gerçekleşen yağlı pehlivan güreşlerinin başlangıcının Çaltılar Mahallesinde başladığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 24 yıl önce kurulan ve 23 yıldır da iktidarda olan AK Parti hükümeti olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdik. Halen de vermeye devam ediyoruz. Yağlı Pehlivan Güreşleri bizlere nesillerden nesillere Ata'larımızdan miras kalan bir spordur.Bu sporu gelecek nesillere de aktarmak için gece gündüz mesai ve emek harcayan Seydikemer Belediye Başkanımız Önder Akdenizli'ye çok teşekkür ediyorum. Seydikemer İlçesi ve halkı Önder Akdenizli gibi genç ve dinamik bir başkana sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Yaptığı ve yapacağı hizmetlerle Seydikemer'i her geçen gün daha da marka bir şehir haline getiriyor. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

AĞALIK 10 MİLYON TL İLE TEKRAR ŞABAN KARAŞAL'DA

32'nci Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Bini geçkin pehlivan sahada kıran kırana mücadele ederken, Güreş Ağalığı için de ağa adayları saha kenarında yarıştılar. 11 iş insanının ağalık için yarıştığı güreşlerde, Seydikemer Belediye Başkanı ve 3 kez üst üste Güreş Ağalığını kazanan Altın Kemerli Güreş Ağası B. Önder Akdenizli'nin ağalığı 2 Milyon TL'den açmasıyla birlikte ağa adayları açık arttırma usulüyle yarıştılar. Ağalık yarışını Seydikemerli iş insanı Karaşal İnşaatların sahibi Şaban Karaşal, 10 Milyon TL ile kazandı. Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Güreş Ağalığını kazanan Şaban Karaşal'ı tebrik ederek ,birlikte Seki Çayırında selamlama turu attı. Ağa Karaşal, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli'den sonra üç yıl üst üste güreş ağalığını alarak, Seydikemer İlçesinin ikinci Altın Kemerli Güreş Ağası unvanını aldı.

Güreş müsabakalarının ardından derece giren güreşçilere ödülleri ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.