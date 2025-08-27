Seksenlerin kumarcısı Galata Köprüsünde yakalandı... “Bul Karayı al parayı dayı” gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine düşen görüntüler de Seksenlerin dolandırıcısı bir kişi Galata Köprüsünde oturup 'Bul Karayı AL Parayı' oyunu yaparak vatandaşlardan para aldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince incelenen görüntülerdeki şüphelinin kısa sürede kimliği tespit edildi. Daha önceden 8 kaydı bulunan 60 yaşındaki Tahsin K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EL ÇABUKLUĞU YAPIYORUM

Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlamaktan ifadesi alınan Tahsin K. ilk beyanında yaptığı oyunu el çabukluğu alarak tarif etti.