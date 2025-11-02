Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisaslaşmış meslek liseleri yaygınlaştırılacak

İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için mesleki eğitimde yeni adımlar atılması planlanıyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması amaçlanıyor. Bunun için ise ihtiyaç duyulan alanlarda özel sektörle iş birliği protokolleri hazırlanıp hayata geçirilmesi sağlanacak. Programa göre otomotiv sanayinde, turizm sektöründe, KOBİ'lerle alakalı bazı adımlar atılacak.

OTOMOTİV SANAYİNE DESTEK

Atılacak adımlar arasında otomotiv sanayisine yönelik iş gücü niteliğinin artırılması için müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak; özel sektörün yürüteceği programlar desteklenecek, çeşitli eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere yönelik çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek. Sektör temsilcileriyle uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlanacak.

TURİZM VE KOBİ'DE EĞİTİM MÜFREDATINDA DEĞİŞİKLİK

Turizm sektörüne ise ilişkin mesleki eğitim müfredatı, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek, ortaöğretim programları güncellenecek ve uygulamalı eğitim programları geliştirilecek. KOBİ'lere yönelik ise beşeri sermaye güçlendirilecek. Bu doğrultuda örgün eğitimdeki girişimcilik müfredatı, finansal okuryazarlık, mevzuat bilgisi, dijital teknolojiler, e-ticaret, pazarlama gibi konulardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak gözden geçirilecek.