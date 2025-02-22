Sel felaketi salgın getirdi

Avustralya'nın Queensland eyaleti geçtiğimiz haftalarda sel felaketine yakalanmıştı. Selden etkilenen eyaletin bazı bölgelerinde nadir görülen bir salgın meydana geldi. Toprak kaynaklı olduğu belirtilen hastalığın 'rekor seviyelere' ulaştığı açıklandı. Hastalık nedeniyle geçtiğimiz hafta 2 yaşlı kişinin ölümü sonrası, 3 kişi daha hayatını kaybetti. Queensland Sağlık Bakanlığı, bu yıl şu ana kadar 69 melioidoz vakası kaydettiklerini açıklarken sağlık yetkilileri, Townsville ve Cairns gibi salgın bölgelerinde vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle teyakkuza geçti. Townsville Halk Sağlığı Birimi Müdürü Dr. Steven Donohue, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 10'unun hayatını kaybettiğini ifade etti. "Bu durum çoğunlukla yaşlı ve hasta kişilerde, özellikle de altta yatan hastalıkları bulunanlarda görülüyor" ifadelerine yer verdi.