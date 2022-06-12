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Giriş Tarihi: 12.6.2022 14:46

Sel felaketinde yaşamını yitiren İlkay Yiğit toprağa verildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Sel felaketinde yaşamını yitiren İlkay Yiğit toprağa verildi

Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamın durmasına sebep oldu. Aniden bastıran yağmur ve fırtınada altgeçitler sular altında kalırken, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafik felç oldu. Yaşanan sel felaketinde CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit yaşamını yitirirken, bir kişiyi arama çalışmaları halen sürüyor. Yiğit’in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

Ankara'da salı gününden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Salı ve çarşamba günleri sağanak yağmur sırasında sokaklar göle dönerken, bazı dükkan ve işyerlerini su bastı.



Felaket dolayısıyla 112 ihbar hattına birçok şikayet geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına uyarıda bulunmuş, yurdu etkisi altına alan yağmur dalgasının bu hafta sonu da etkisini sürdüreceği kaydedilmişti. Ankara'da başlayan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler, alt ve üst geçitler sular altında kaldı.



CENAZE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ
Yaşanan sel felaketinde, CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit yaşamını yitirdi. Yiğit, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, Yiğit ailesi, yakınları ve partililer katıldı.

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Sel felaketinde yaşamını yitiren İlkay Yiğit toprağa verildi
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