Sel felaketinin hasarı gün yüzüne çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarıda bulunduğu ilçede 29 Nisan akşamı ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı yollarda çökme oldu. Gamber Ünüvar'ın kullandığı otomobil de sel sularına kapılarak sürüklendi. Araçtan atlayan ve kaybolan Ünüvar'ın cansız bedeni 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özellikle Eskikabasakal ve Karabuzağı mahallelerinde tarım arazilerinin suyun şiddeti nedeniyle etkilenip zarar görmesi dikkat çekti. Belediye ekipleri ile vatandaşlar, sel sularının çekilmesinin ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı. Su basan bazı ahırlarda, büyükbaş ve küçükbaşların öldüğü, tarım arazilerinde hasar oluştuğu görüldü.

BÖYLE SEL GÖRMEDİK

Sel sırasında evinin önünden suyun aktığını belirten Bekir Özgan ise, "Yoldayken köyde sel olduğunu eşimden öğrendim. Daha önce de sel oluyordu ama bu kadarını görmedik" derken, Nurten Özcan ise, "Allah büyük bir afet verdi. Sel sırasında evdeydik. Evimiz hep çamurla doldu. Zeytin ağaçlarımız ve ahırımız zarar gördü" dedi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör