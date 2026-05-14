Sel yaraları sarılıyor

Giriş Tarihi: 14.05.2026

İBRAHİM CANBULAT
Samsun'un Havza ilçesinde önceki gün meydana gelen selde çok sayıda ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Cadde ve sokaklar balçıkla kaplanırken, bazı araçlar sel sularıyla sürüklendi. Valilik, 1063 personel ve yüzlerce araçla sel mağdurlarının yardımına koşarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara ve görevli personele gıda dağıttı.

Selden etkilenen ve temizlik çalışması yürütülen bazı okullarda da eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi. Sel nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 11'i ayakta tedavi edilirken, yaşlı bir vatandaş ise müşahede altına alındı.

