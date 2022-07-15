Sela neden okunur, okunuşu nasıl? 15 Temmuz sela sözleri ve anlamı

Sela sözleri ve anlamı ile araştırılmaya başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından sembol haline gelen selalar yıldönümünde de Türkiye'nin dört bir yanından minarelerden yükselecek. Diyanet ile saati paylaşılan sela vakti gece saat 00.13 olarak belirlendi. Peki, sela neden okunur, hangi durumlarda okunur? İşte, sela okunuşu ve anlamı…
SELA NEDEN OKUNUR, NEDİR?
Genelde cenaze namazı öncesinde duymaya alışık olduğumuz sela, duyurmak ve haberdar etmek amaçlı bazı özel günlerde de okunuyor.
Bir çağrı niteliğindeki sela 15 Temmuz yıldönümlerinde okunarak şehitler anılıyor.
İşte sela okunuşu ve anlamı
SELA OKUNUŞU
"Es-salatu ve's-selamu aleyke ya resulallah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya seyyide'l-evveline ve'l-ahirin, ve selamun ale'l-murselin, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-alemin"
SELA ANLAMI
"Salat ve selam (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salat ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de alemlerin rabbi Allah'adır."
15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN OKUNACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesine göre; 15 Temmuz Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak.
Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.