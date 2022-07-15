Sela neden okunur, okunuşu nasıl? 15 Temmuz sela sözleri ve anlamı

SELA OKUNUŞU

"Es-salatu ve's-selamu aleyke ya resulallah, es-salatu ve's-selamu aleyke ya habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya seyyide'l-evveline ve'l-ahirin, ve selamun ale'l-murselin, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-alemin"

SELA ANLAMI

"Salat ve selam (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, geçmiş gelecek bütün insanların hayırlısı! Salat ve selam bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de alemlerin rabbi Allah'adır."