Selam verdi 3 milyon gasp etti

İstanbul Bahçelievler'de önceki gün saat 18.00 sularında meydana gelen olayda; yüzünde maske, elinde silahla kuyumcuya gelen şahıs, önce selam verdi ardından silahını işyeri sahibine doğrulttu. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İşyeri sahibi sakin olmasını söyleyerek zanlının verdiği çantaya altınları doldurdu. Yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan şahıs, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basması üzerine kısa sürede polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

SOYGUN KAMERADA

Soygun anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girmesi, işyeri sahibine silah doğrultması ve müşteri kadının panik yaşadığı anlar yer aldı.