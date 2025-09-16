Haberler Yaşam Haberleri İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız güvenlik tedbirlerini denetledi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yarın başlayacak olan Teknofest ile ilgili alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi ve il emniyet müdür yardımcıları Murat Özbek ile İsmail Arız, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Binali Ökten ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık ile güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yarın başlayacak olan ve 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) öncesinde ekibiyle özel bir toplantı yaptı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Teknofest öncesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. İl emniyet müdür yardımcıları Murat Özbek, İsmail Arız, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Binali Ökten ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler verdi.

