Selami Yıldız makamında ağırladı… Şehidin oğlundan 23 Nisan mesajı…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 15:46

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri makamında misafir etti. 2021 yılında Hakkari’de şehit olan Emniyet Müdürü Hasan Cevher’in oğlu Yusuf Alp Cevher, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsizden anons geçerek tüm çocukların bayramını kutladı.

Emir SOMER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir program düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, makamında yarınların büyükleri olan öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında öğrencilere, İstanbul'un güvenlik nabzının attığı ve şehirdeki tüm kameraların 24 saat takip edildiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi gezdirildi. Programda öğretmenler ve veliler de yer aldı.

2021 yılında Hakkari'de şehit olan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in oğlu Yusuf Alp Cevher, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsiz anonsuyla emniyet mensuplarına hitap etti. Telsizden anons geçen Yusuf Alp Cevher, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin çiçek verdiği İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara hediyeler verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polisler; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI #SELAMİ YILDIZ

