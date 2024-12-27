Selami Yıldız’dan özel program… Suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, medya kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Merter'deki PEKOM'da düzenlenen kahvaltı programına İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Köse, Esat Feryadi Doköz, Kadir Arslan, Murat Özbek, Kürşad Çevik, Abdulkadir Bilen, Asayiş Şube Müdürü Hakan Öztürk, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Emrah Donbay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İdris Kaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Güvenlik Şube Müdürü Rıdvan Varlı ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver katıldı.

SELAMİ YILDIZ'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Polisevi'ndeli kahvaltı programına 70'i aşkın medya temsilcisi katıldı. Programda ekibini tanıtan ve bazı bilgilendirmeler yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarını da dinledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, terör ve suç örgütleri ile uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere suçla kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. Basın mensupları da Selami Yıldız'a program için teşekkürlerini iletti. Medya temsilcileri programın sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hatıra fotoğrafları çektirdi.