"Selamımı almadı" dedi, zabıtayı gönderdi: Üsküdar'da esnaftan siyasi baskı isyanı

İddialara göre olay, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün bölgedeki esnafı ziyareti sırasında meydana geldi. Ziyaret esnasında işletme sahibinin telefon görüşmesi yapmak için dükkanın arka tarafına geçmesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Bu duruma tepki gösteren Tütüncü'nün, selamını almadığı gerekçesiyle esnafı tehdit ettiği öne sürüldü.

AHŞAP BASAMAK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yaşanan sözlü gerginliğin hemen ardından CHP'li Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerinin işletmeye yönelik tutumu dikkat çekti. Ziyaretin ardından zabıta ekiplerinin dükkana peş peşe iki kez denetime geldiği belirtildi. İlk kontrolde işletmede herhangi bir kural ihlali veya sorun bulunamazken, kısa süre sonra gerçekleşen ikinci denetimde dükkandaki ahşap basamak gerekçe gösterilerek esnafa cezai işlem uygulandı.

"SİYASİ BASKI VE GÖZDAĞI"

Uygulanan cezanın zamanlamasına ve gerekçesine dikkat çeken işletme sahibi, yaşanan sürece tepki gösterdi. Olayın sıradan bir denetim olmadığını belirten esnaf, maruz kaldığı durumu "Siyasi baskı ve gözdağı" sözleriyle değerlendirdi. Sadece telefonla konuşmak için arka tarafa geçmesinin bir krize dönüştürüldüğünü anlatan esnaf çarpıcı açıklamalarda bulunarak, kendisine yönelik bu tutumun ve ardından gelen cezanın kasıtlı bir eylem olduğunu savundu.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN SERT TEPKİ

Daha önce Ataşehir Belediyesi'ne ait araçla 22 yaşındaki Resul Düzgün'ü Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde ezen ve yüzde 60 engelli kalmasına neden olan Tütüncü'nün esnafa yönelik tavrına eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den tepki geldi. Türkmen yaptığı paylaşımda, "Bu zat, Ataşehir Belediyesi'nin aracıyla 22 yaşındaki bir genci ezdi, olay yerinden kaçtı, ambulansı bile aramadı. Alkol testine girmemek için günlerce ortadan kaybolduğu iddia edildi. Ezdiği genç ise engelli kaldı. Tüm bunlara rağmen CHP ilçe başkanlığı görevine devam ediyor. Şimdi de çıkıp helal emeğiyle çalışan esnafa "racon" kesiyor, arkasından zabıta gönderip ceza yazdırıyor. CHP'de siyaseten yükselmenin yolunun hangi "işlerden" geçtiğini her gün ortaya saçılan rezilliklerden görüyoruz. Anlaşılan bu arkadaş da o formülü çözmüş, hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verdi.