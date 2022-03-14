Haberler Yaşam Haberleri Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Anlamı Ve Fazileti: Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Ne Demek?
Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:10 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:11

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Anlamı Ve Fazileti: Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Ne Demek?

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Anlamı Ve Fazileti: Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Ne Demek?

İbadet ederken yapabileceğimiz duaların bir kısmını Kur’an-ı Kerim’den öğrenirken, bir kısmını da Peygamber efendimizden (SAV) öğreniyoruz. Bu tür dualardan birisi de Salamün Kavlen Min Rabbin Rahim ile başlayan dua olarak biliniyor. Anlamı oldukça merak edilen bu dua hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim anlamı ile merak edilen dualar arasında yer alıyor. Allah'tan sağlık dilemek amacıyla söylenen dua, Yasin suresinde geçiyor.

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Ne Demek?

Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim duasının anlamı: "Çok merhametli olan Allah'tan bir söz olarak kendilerine selam vardır" olarak biliniyor. Aynı zamanda bu dua, Yasin suresinin elli sekizinci ayeti olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.

Herhangi bir bela ile karşı karşıya gelindiğinde bu dua okunarak Allah'ın izni ile bu belanın uzak olması, kişiye ya da kişilere zarar vermemesi isteniyor. Bunların yanı sıra Allah'tan sıhhat istemek, afiyette olmayı dilemek için de bu dua okunuyor.

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Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Anlamı Ve Fazileti: Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim Ne Demek?
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