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Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:11 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:11

Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Ülkede?

Selanik Nerede? Selanik’e Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Ülkede?

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü yer olarak hafızalara kazılmıştır. Uzunca bir süre Osmanlı Devleti yönetiminde kalan Selanik 20. YY'dan sonra Yunanistan yönetimine geçmiştir. Selanik'in nüfusu 315,196 olmasıyla beraber önemli turistik ziyaret yerleri Beyaz Kule, Galerius Kemeri Arkeoloji Müzesi ve Atatürk'ün doğduğu evdir. Selanik’e nasıl gidilir, nereye bağlı ve hangi ülkede? Gelin detaylı inceleyelim…

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki evi her sene yüzbinlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. 1953 yılından bu yana müze olarak kullanılan bu ev, evin bahçesindeki Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği rivayet olunan tarihi nar ağacı, tarihi ve kültürel değeri nedeniyle müzenin en çok ilgi çeken noktalarından birisi diyebiliriz. Ayrıca 2011'de Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından "modern anıt" olarak tescil edilmiştir.

Selanik Hangi Ülkede?

Selanik Yunanistan'da yer almaktadır. Selanik Asya, Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar arasında kalmaktadır. Ayrıca Ege Denizi'ne komşudur.

Selanik Nerede?

Bir dönem Osmanlı'nın da Balkanlar'da bulunan en önemli kentlerinden biri olan Selanik, Yunanistan'ın kuzeyinde yer almaktadır.

Atatürk'ün doğduğu yer olarak bilinen ve müze olarak kullanılan evin adresi "Agiu Dimitriu Caddesi, Apostolu Pavlu Sokağı No:17" olarak bilinmektedir.

  • Selanik'e hava yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun için İstanbul Havalimanı'ndan Selanik'e direkt olarak tarifeli seferler vardır. Uçuş süresi ortalama olarak 50 dakika olarak bilinmektedir.
  • Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giderek de Selanik'e ulaşabilirsiniz. Atina'dan sonra diğer bir uçak veya tren ile de Selanik'e gidebilirsiniz.
  • İzmir'den Selanik'e gitmek istiyorsanız, İzmir'den Selanik'e Atina aktarmalı uçuşlar vardır. Bunları tercih edebilirsiniz.
  • Selanik Havalimanı'ndan kent merkezine ulaşım taksilerle de sağlanmaktadır. Ortalama 20 dakika sürmektedir. Havalimanından kalkan otobüsler ile de 45 dakikalık bir sürede şehir merkezine ulaşmanız mümkündür.

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Selanik Nerede? Selanik'e Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Ülkede?
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