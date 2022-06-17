Selanik Nerede? Selanik’e Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı Ve Hangi Ülkede?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki evi her sene yüzbinlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. 1953 yılından bu yana müze olarak kullanılan bu ev, evin bahçesindeki Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği rivayet olunan tarihi nar ağacı, tarihi ve kültürel değeri nedeniyle müzenin en çok ilgi çeken noktalarından birisi diyebiliriz. Ayrıca 2011'de Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından "modern anıt" olarak tescil edilmiştir.

Selanik Hangi Ülkede?

Selanik Yunanistan'da yer almaktadır. Selanik Asya, Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar arasında kalmaktadır. Ayrıca Ege Denizi'ne komşudur.

Selanik Nerede?

Bir dönem Osmanlı'nın da Balkanlar'da bulunan en önemli kentlerinden biri olan Selanik, Yunanistan'ın kuzeyinde yer almaktadır.

Atatürk'ün doğduğu yer olarak bilinen ve müze olarak kullanılan evin adresi "Agiu Dimitriu Caddesi, Apostolu Pavlu Sokağı No:17" olarak bilinmektedir.