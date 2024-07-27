Selçuk Bayraktar açıkladı: KALKAN DİHA 40. uçuş testini tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KALKAN DİHA'nın uçuş testi görüntülerini yayınladı. Buna göre KALKAN DİHA, 40. uçuş testini de başarıyla tamamladı.



Dikine kalkış özelliği (VTOL) olan KALKAN DİHA Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun pistinden de kalkabilecek. KALKAN DİHA Nisan ayında 4419 metre yüksekliğe kadar çıkmıştı. KALKAN DİHA 70 saatlik uçuş süresini geride bırakmıştı.