Selçuklu Uygarlığı Müzesi Nerede? Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Selçuklu Uygarlığı Müzesi, dünya çapında Selçuklular dönemine ait ilk ve son müze olma özelliğini taşımaktadır. İki farklı kısımdan meydana gelen müze içerisinde Selçuklu medeniyetinden kalma tarihi yapıtların yanı sıra birçok farklı etkinlik de yer almaktadır. Bu tarihi mekânı hem yakından görmek hem de gezmek isteyen pek çok kişi, Selçuklu Uygarlığı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi soruları da ziyaret öncesi araştırmaktadır.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi Nerede?

Selçuklu Uygarlığı Müzesi, bünyesinde barındırdığı Selçuklu zamanına ait eserleriyle ön plana çıkan ve Anadolu mimari yapısıyla dikkat çeken bir müze türüdür. Müzenin bir tarafında Selçuklu uygarlığından kalma giysiler, eşyalar ve o dönemin bilimiyle sanatını yansıtan unsurlar bulunmaktadır. Diğer tarafında ise şifahiye ismiyle tabir edilen, hastalık ve tedavi zamanlarında kullanılan cihazlarla birlikte renkle tedavi, müzikle tedavi, ecza, bilginler gibi bölümler sergilenmektedir. 2014 senesinden bu yana tarih tutkunlarına hizmet veren bu müze, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak kısmında bulunan Kayseri şehrine bağlı Kocasinan ilçesinde yer almaktadır. Şehrin simgesi olarak bilinen Cumhuriyet Meydanı alanına çok yakın bir yerde konumlanmaktadır.

Selçuklu Uygarlığı Müzesine Nasıl Gidilir?

Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ne ulaşım için pek çok farklı vasıta alternatifi bulunur. Müze, konum yönünden merkezi bir yerde olduğundan özel araç, taksi, otobüs ya da tramvay gibi ulaşım seçenekleri mevcuttur. Özel aracıyla müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin öncelikli olarak şehir merkezine varış sağlamaları gerekmektedir. Merkeze geldikten sonra tabelaları izleyerek kolay bir şekilde müzeye ulaşılabilmektedir. Kocasinan ilçesi içerisinden otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla gelmek isteyen ziyaretçilerin ise inmesi gereken durak Cumhuriyet Meydanı'dır. Meydan ile müze arası yürüyerek yaklaşık olarak beş dakika sürmektedir. Ayrıca tramvay ile de ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Şehir dışından geleceklerin ise ilk önce Kayseri'ye varmaları ardından şehir merkezine gelmeleri gerekmektedir.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Anadolu Selçuklular tarihine ışık tutan ve mimarisiyle gelen ziyaretçilerini büyüleyen önemli bir tarihi yapıdır. Bu müze içerisinde tarihi eserlerin yanı sıra çocuk ziyaretçilerine özel çizgi film izleme ve oyun odaları da mevcuttur. Müzeyi ziyaret etmek için belirli bir miktarda giriş bedeli ödenmesi gerekmektedir. Bu giriş ücretleri yaz döneminde farklı kış döneminde farklı olabilmektedir. Bu yüzden giriş bedeliyle alakalı en doğru bilgi için müzeyle iletişime geçilmesi önerilmektedir. Müze kartı olan tarih severler için ise müze kart geçiyor mu konusu çok sık araştırılmaktadır. Bu müzeye girişlerde Kültür Bakanlığı tarafından verilen kartlarla giriş yapılamamaktadır. Bu müze, Pazartesi günleriyle birlikte bayramların ilk günleri ziyaretçi kabul etmemektedir. Bu günler dışında haftanın diğer günleri sabah saat 9 ile akşam saat 5 arası açıktır. Haziran ayı ile Eylül ayı arasında ise sabah açılış saati aynı olmakla birlikte kapanış saati akşam 7'dir.