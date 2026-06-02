Haberler Yaşam Haberleri Selçuksport operasyonunda yeni gelişme: Sitenin yöneticisi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 19:55 Son Güncelleme: 2.06.2026 20:06

Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen “Selçuksport” isimli sitenin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını yasa dışı yollarla yayınladığı belirlenen bir internet sitesine yönelik operasyon düzenlendi.

KAÇAK MAÇ YAYININDA BAHİS REKLAMI

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında erişmesi gereken Süper Lig karşılaşmalarının, "Selçuksport" isimli internet sitesi üzerinden kaçak yayın yoluyla izleyicilere sunulduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu siteye kaçak maç yayını izlemek amacıyla giriş yapan kullanıcıların, yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği ve bu sitelere teşvik edici paylaşımlarla karşılaştığı belirlendi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, sitenin yönetiminde olduğu değerlendirilen kişinin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden Selçuk Yılmaz olduğu belirlendi. Şüpheli, Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

